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Spectacle choral LE NUAGE DE LOUISE Maison des Arts et de la Danse Limoges

Spectacle choral LE NUAGE DE LOUISE Maison des Arts et de la Danse Limoges

Spectacle choral LE NUAGE DE LOUISE Maison des Arts et de la Danse Limoges mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Maison des Arts et de la Danse

Adresse : 76 Rue des Sagnes

Ville : 87280 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Limoges

Spectacle choral LE NUAGE DE LOUISE

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 11:30:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Venez assister à la représentation du spectacle choral Le Nuage de Louise , proposé par les classes d’expression scénique et de FM.   .

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70 

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English : Spectacle choral LE NUAGE DE LOUISE

L’événement Spectacle choral LE NUAGE DE LOUISE Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole

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