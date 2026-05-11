Spectacle choral LE NUAGE DE LOUISE Maison des Arts et de la Danse Limoges
Spectacle choral LE NUAGE DE LOUISE Maison des Arts et de la Danse Limoges mercredi 27 mai 2026.
Limoges
Spectacle choral LE NUAGE DE LOUISE
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 11:30:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Venez assister à la représentation du spectacle choral Le Nuage de Louise , proposé par les classes d’expression scénique et de FM. .
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle choral LE NUAGE DE LOUISE
L’événement Spectacle choral LE NUAGE DE LOUISE Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Inscription session TOEIC en présentiel, Limoges, Limoges 11 mai 2026
- Concert Ousanousava CCM Jean Gagnant Limoges 11 mai 2026
- ImproFiesta Les Naufragés de l’imaginaire Espace Simone Veil Limoges 11 mai 2026
- ImproFiesta Festival d’Improvisation Limoges Espace Noriac Limoges 12 mai 2026
- Conférence AMNAD Les Hannongs une dynastie de céramistes strasbourgeois au 18 ème siècle Espace Simone Veil Limoges 12 mai 2026