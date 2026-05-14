Spectacle choral MANGANE DE TOI MAD Centre Culturel Jean Moulin Limoges
Spectacle choral MANGANE DE TOI MAD Centre Culturel Jean Moulin Limoges jeudi 21 mai 2026.
Limoges
Spectacle choral MANGANE DE TOI
MAD Centre Culturel Jean Moulin 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21 19:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Venez assister au spectacle de chansons Mangane de toi avec le musicien, compositeur et chanteur Mangane accompagnés des classes de CP, CE2 de l’école Aigueperse et les 4 CE1 de l’école Joliot Curie. .
MAD Centre Culturel Jean Moulin 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70
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English : Spectacle choral MANGANE DE TOI
L’événement Spectacle choral MANGANE DE TOI Limoges a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Limoges Métropole
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