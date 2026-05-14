Spectacle choral MANGANE DE TOI MAD Centre Culturel Jean Moulin Limoges

Limoges

Spectacle choral MANGANE DE TOI

MAD Centre Culturel Jean Moulin 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 19:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Venez assister au spectacle de chansons Mangane de toi avec le musicien, compositeur et chanteur Mangane accompagnés des classes de CP, CE2 de l’école Aigueperse et les 4 CE1 de l’école Joliot Curie. .

MAD Centre Culturel Jean Moulin 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70

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English : Spectacle choral MANGANE DE TOI

L’événement Spectacle choral MANGANE DE TOI Limoges a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Limoges Métropole