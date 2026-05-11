Spectacle choral NOUS N’IRONS PAS À l’OPÉRA Maison des Arts et de la Danse Limoges
Spectacle choral NOUS N’IRONS PAS À l’OPÉRA Maison des Arts et de la Danse Limoges vendredi 22 mai 2026.
Limoges
Spectacle choral NOUS N’IRONS PAS À l’OPÉRA
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Venez assister à la représentation d’un petit opéra de Julien Joubert avec les CE2 et CM1 de l’école Aigueperse et les CE2 CM1 CM2 de l’école La Bastide.
C’est l’histoire d’une classe prête à assister à une répétition lyrique. La déception les saisit lorsqu’on leur annonce que la sortie ne pourra pas avoir lieu. Mais le goût de l’opéra sera plus fort, et l’expérience lyrique leur fera vivre une folle journée… .
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70
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English : Spectacle choral NOUS N’IRONS PAS À l’OPÉRA
L’événement Spectacle choral NOUS N’IRONS PAS À l’OPÉRA Limoges a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Limoges Métropole
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