Spectacle chorégraphique Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) Limoges
Spectacle chorégraphique Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) Limoges vendredi 29 mai 2026.
Limoges
Spectacle chorégraphique
Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-29
Les élèves du Conservatoire de Limoges vous invitent à un voyage chorégraphique exceptionnel. Au programme, des créations originales et des interprétations vibrantes, portées par la fougue et la sensibilité de nos jeunes talents. Deux spectacles à ne pas manquer, pour tous les amateurs de danse, de musique et d’émotions partagées. Venez nombreux soutenir ces artistes en devenir !
Billets à retirer à l’Opéra ou à la MAD. .
Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle chorégraphique
L’événement Spectacle chorégraphique Limoges a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Limoges Métropole
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