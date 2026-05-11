Spectacle chorégraphique Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) Limoges

Limoges

Spectacle chorégraphique

Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Les élèves du Conservatoire de Limoges vous invitent à un voyage chorégraphique exceptionnel. Au programme, des créations originales et des interprétations vibrantes, portées par la fougue et la sensibilité de nos jeunes talents. Deux spectacles à ne pas manquer, pour tous les amateurs de danse, de musique et d’émotions partagées. Venez nombreux soutenir ces artistes en devenir !

Billets à retirer à l’Opéra ou à la MAD. .

Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle chorégraphique

L’événement Spectacle chorégraphique Limoges a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Limoges Métropole