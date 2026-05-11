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Spectacle chorégraphique Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) Limoges

Spectacle chorégraphique Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) Limoges

Spectacle chorégraphique Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) Limoges vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Maison des Arts et de la Danse (JMoulin)

Adresse : 76 Rue des Sagnes

Ville : 87280 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Limoges

Spectacle chorégraphique

Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-29

Les élèves du Conservatoire de Limoges vous invitent à un voyage chorégraphique exceptionnel. Au programme, des créations originales et des interprétations vibrantes, portées par la fougue et la sensibilité de nos jeunes talents. Deux spectacles à ne pas manquer, pour tous les amateurs de danse, de musique et d’émotions partagées. Venez nombreux soutenir ces artistes en devenir !

Billets à retirer à l’Opéra ou à la MAD.   .

Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Spectacle chorégraphique

L’événement Spectacle chorégraphique Limoges a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Limoges Métropole

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