Spectacle Cie Restons Humain dans La santé va mal et moi aussi je crois Quai Thannaron Bourg-lès-Valence
Spectacle Cie Restons Humain dans La santé va mal et moi aussi je crois Quai Thannaron Bourg-lès-Valence jeudi 18 juin 2026.
Bourg-lès-Valence
Spectacle Cie Restons Humain dans La santé va mal et moi aussi je crois
Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:30:00
fin : 2026-06-18 20:30:00
Date(s) :
2026-06-18
L’une est art-thérapeute, l’autre psychologue. Ce spectacle découle d’un burn-out qu’elles ont vécu avec un besoin de sensibiliser par le rire le spectateur sur ce qu’il se passe actuellement pour les soignants et sur le système de santé en général.
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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
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English :
One is an art therapist, the other a psychologist. This show is the result of a burn-out they experienced, and their need to use laughter to raise awareness of what is currently happening to caregivers and the healthcare system in general.
L’événement Spectacle Cie Restons Humain dans La santé va mal et moi aussi je crois Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme
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