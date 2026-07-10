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AGENDA · Montbéliard

Spectacle cirque Décrochez-moi-ça Cie Bêtes de foire Sous chapiteau, square Sponeck Montbéliard

mardi 29 septembre 2026 · Sous chapiteau, square Sponeck · Montbéliard

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Sous chapiteau, square Sponeck
Adresse
54 Rue Georges Clemenceau
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Spectacle cirque Décrochez-moi-ça Cie Bêtes de foire

Sous chapiteau, square Sponeck 54 Rue Georges Clemenceau Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-09-29

Découvrez un spectacle de cirque poétique sous le petit chapiteau du square Sponeck avec MAScène Nationale.

La compagnie Bêtes de foire invite petits et grands dans un univers rempli de surprises, mêlant marionnettes, jonglage, clown, musique et objets détournés.

Un moment suspendu où la poésie prend vie au cœur d’un étonnant bric-à-brac.   .

Sous chapiteau, square Sponeck 54 Rue Georges Clemenceau Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00  billetterie@mascene.eu

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English : Spectacle cirque Décrochez-moi-ça Cie Bêtes de foire

L’événement Spectacle cirque Décrochez-moi-ça Cie Bêtes de foire Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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