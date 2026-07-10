Spectacle cirque Décrochez-moi-ça Cie Bêtes de foire Sous chapiteau, square Sponeck Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Spectacle cirque Décrochez-moi-ça Cie Bêtes de foire

Sous chapiteau, square Sponeck 54 Rue Georges Clemenceau Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-29

Découvrez un spectacle de cirque poétique sous le petit chapiteau du square Sponeck avec MAScène Nationale.

La compagnie Bêtes de foire invite petits et grands dans un univers rempli de surprises, mêlant marionnettes, jonglage, clown, musique et objets détournés.

Un moment suspendu où la poésie prend vie au cœur d’un étonnant bric-à-brac. .

Sous chapiteau, square Sponeck 54 Rue Georges Clemenceau Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English : Spectacle cirque Décrochez-moi-ça Cie Bêtes de foire

L’événement Spectacle cirque Décrochez-moi-ça Cie Bêtes de foire Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD