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Spectacle concert à Figeac Burning Party Figeac

vendredi 15 janvier 2027 · Figeac

Spectacle concert à Figeac Burning Party Figeac

Informations pratiques

Début
vendredi 15 janvier 2027
Fin
vendredi 15 janvier 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
salle balène
Ville
46100 Figeac
Département
Lot
Tarif
16 Tarif adulte

Figeac

Spectacle concert à Figeac Burning Party

salle balène Figeac Lot

Tarif : – – 16 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 20:30:00
fin : 2027-01-15

Date(s) :
2027-01-15

Le moment est venu de faire un pied de nez à la torpeur hivernale avec cette party qui promet d’être brûlante, entre indie-rock et punk-rock.

Le moment est venu de faire un pied de nez à la torpeur hivernale avec cette party qui promet d’être brûlante, entre indie-rock et punk-rock.

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salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 

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English :

It’s time to thumb your nose at the winter slump with this %AB party %BB that promises to be %EA wild, blending indie rock and punk rock.

L’événement Spectacle concert à Figeac Burning Party Figeac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Figeac

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