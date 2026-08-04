Informations pratiques

Figeac

Spectacle concert à Figeac Burning Party

salle balène Figeac Lot

Tarif : – – 16 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:30:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Le moment est venu de faire un pied de nez à la torpeur hivernale avec cette party qui promet d’être brûlante, entre indie-rock et punk-rock.

Le moment est venu de faire un pied de nez à la torpeur hivernale avec cette party qui promet d’être brûlante, entre indie-rock et punk-rock.

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salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

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English :

It’s time to thumb your nose at the winter slump with this %AB party %BB that promises to be %EA wild, blending indie rock and punk rock.

L’événement Spectacle concert à Figeac Burning Party Figeac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Figeac