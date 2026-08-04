Spectacle concert à Figeac Burning Party Figeac
vendredi 15 janvier 2027 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Spectacle concert à Figeac Burning Party
salle balène Figeac Lot
Tarif : – – 16 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 20:30:00
fin : 2027-01-15
Date(s) :
2027-01-15
Le moment est venu de faire un pied de nez à la torpeur hivernale avec cette party qui promet d’être brûlante, entre indie-rock et punk-rock.
Le moment est venu de faire un pied de nez à la torpeur hivernale avec cette party qui promet d’être brûlante, entre indie-rock et punk-rock.
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salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78
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English :
It’s time to thumb your nose at the winter slump with this %AB party %BB that promises to be %EA wild, blending indie rock and punk rock.
L’événement Spectacle concert à Figeac Burning Party Figeac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Figeac
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