Informations pratiques

La Roche-sur-Grane

Spectacle conté Ernest et Compagnie

Les Amanins, 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Un spectacle conté par Christophe Mercier, de la Compagnie Le Petit Raconteur.

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Les Amanins, 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 75 05 info@lesamanins.com

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English :

A show directed by Christophe Mercier of the Le Petit Raconteur theater company.

L’événement Spectacle conté Ernest et Compagnie La Roche-sur-Grane a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme