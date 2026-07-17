Spectacle conté Ernest et Compagnie La Roche-sur-Grane
jeudi 20 août 2026 · La Roche-sur-Grane
Informations pratiques
La Roche-sur-Grane
Spectacle conté Ernest et Compagnie
Les Amanins, 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Un spectacle conté par Christophe Mercier, de la Compagnie Le Petit Raconteur.
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Les Amanins, 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 75 05 info@lesamanins.com
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English :
A show directed by Christophe Mercier of the Le Petit Raconteur theater company.
L’événement Spectacle conté Ernest et Compagnie La Roche-sur-Grane a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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