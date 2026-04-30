Spectacle « Contes d’étoffes » – à partir de 5 ans, durée 45 minutes

Avec Cécile Leoen de la Compagnie Wakibus

De fil en aiguille, les histoires se tissent. Tantôt merveilleuses, tantôt terribles, elles ne demandent qu’à être entendues ; tel un vêtement qui ne demande qu’à être porté. Du simple bout de tissu au plus fabuleux des habits, je vous invite dans l’atelier des contes d’étoffes.

Inscription sur place ou au 01 42 09 31 24 à partir du 23/05/2026.

Dans le cadre du temps fort « Sous toutes les coutures, focus sur le vêtement en bibliothèques ! »

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 15h45

gratuit

Inscription sur place ou au 01 42 09 31 24

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T18:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T15:45:00+02:00

Bibliothèque Benjamin Rabier 141, avenue de Flandre 75019 Paris

+33142093124



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