Spectacle « Contes d’étoffes » avec Cécile Leoen de la compagnie Wakibus Bibliothèque Benjamin Rabier Paris
Spectacle « Contes d’étoffes » avec Cécile Leoen de la compagnie Wakibus Bibliothèque Benjamin Rabier Paris samedi 6 juin 2026.
Spectacle « Contes d’étoffes » – à partir de 5 ans, durée 45 minutes
Avec Cécile Leoen de la Compagnie Wakibus
De fil en aiguille, les histoires se tissent. Tantôt merveilleuses, tantôt terribles, elles ne demandent qu’à être entendues ; tel un vêtement qui ne demande qu’à être porté. Du simple bout de tissu au plus fabuleux des habits, je vous invite dans l’atelier des contes d’étoffes.
Inscription sur place ou au 01 42 09 31 24 à partir du 23/05/2026.
Dans le cadre du temps fort « Sous toutes les coutures, focus sur le vêtement en bibliothèques ! »
Le samedi 06 juin 2026
de 15h00 à 15h45
gratuit
Inscription sur place ou au 01 42 09 31 24
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T18:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T15:45:00+02:00
Bibliothèque Benjamin Rabier 141, avenue de Flandre 75019 Paris
+33142093124
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