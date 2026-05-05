Spectacle contes et chansons Place Sainte-Croix Loudun

Loudun

Spectacle contes et chansons

Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Un amuse-bouche de contes, comptines et chansons pour découvrir l’Asie avec Cédric Noël.

0-5 ans. Sur réservation. .

Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle contes et chansons

L’événement Spectacle contes et chansons Loudun a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais