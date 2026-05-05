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Spectacle contes et chansons Place Sainte-Croix Loudun

Spectacle contes et chansons Place Sainte-Croix Loudun

Spectacle contes et chansons Place Sainte-Croix Loudun samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place Sainte-Croix

Adresse : Médiathèque

Ville : 86200 Loudun

Département : Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Loudun

Spectacle contes et chansons

Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Un amuse-bouche de contes, comptines et chansons pour découvrir l’Asie avec Cédric Noël.
0-5 ans. Sur réservation.   .

Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26  mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr

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English : Spectacle contes et chansons

L’événement Spectacle contes et chansons Loudun a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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