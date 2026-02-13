Spectacle COU ERTURE, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux
Spectacle COU ERTURE, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux mercredi 22 avril 2026.
Spectacle COU ERTURE Mercredi 22 avril, 10h30 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T11:15:00+02:00
Fin : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T11:15:00+02:00
COU ERTURE
Création 2026 – 0/3 ans
Durée : 30 minutes
Des galets, du linge étendu, des matières à toucher.
Ce spectacle immersif sur le mystère des souvenirs de la toute petite enfance qui nous échappent avec le temps est une invitation à faire nid ensemble. Un espace à explorer en tous sens, dans lequel moments passés et instant présent se font échos, fabriquant ainsi un souvenir commun avec ces tout-petits dont ils garderont peut-être une effluve en grandissant.
MA Compagnie accompagne la chorégraphe Pauline Valentin qui signe ici sa première création très jeune public, accompagnée par la présence musicale d’Hélène Gendek ainsi qu’une œuvre d’art contemporain, un tissu peint d’Emmanuelle Rosso.
Distribution
Danseuse chorégraphe : Pauline Valentin
Musicienne : Hélène Gendek
Constructeur décor : François Poppe
Artiste plasticienne (peinture sur tissu) : Emmanuelle Rosso
Production : Lisa Focken
Production déléguée : MA Compagnie
Une proposition dans le cadre de la résidence de la compagnie dans la crèche Benauge 2 (financement Direction de la Petite Enfance et des Familles de Bordeaux)
Informations et inscriptions auprès de la bibliothèque ou au 05 56 86 15 28
Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Par la chorégraphe Pauline Valentin de la cie MA Compagnie spectacle jeunesse spectacle pour tout-petits
© L’Échangeur CDCN