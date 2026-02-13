Spectacle COU ERTURE, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Spectacle COU ERTURE Mercredi 22 avril, 10h30 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Sur inscription

Début : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T11:15:00+02:00

COU ERTURE

Création 2026 – 0/3 ans

Durée : 30 minutes

Des galets, du linge étendu, des matières à toucher.

Ce spectacle immersif sur le mystère des souvenirs de la toute petite enfance qui nous échappent avec le temps est une invitation à faire nid ensemble. Un espace à explorer en tous sens, dans lequel moments passés et instant présent se font échos, fabriquant ainsi un souvenir commun avec ces tout-petits dont ils garderont peut-être une effluve en grandissant.

MA Compagnie accompagne la chorégraphe Pauline Valentin qui signe ici sa première création très jeune public, accompagnée par la présence musicale d’Hélène Gendek ainsi qu’une œuvre d’art contemporain, un tissu peint d’Emmanuelle Rosso.

Distribution

Danseuse chorégraphe : Pauline Valentin

Musicienne : Hélène Gendek

Constructeur décor : François Poppe

Artiste plasticienne (peinture sur tissu) : Emmanuelle Rosso

Production : Lisa Focken

Production déléguée : MA Compagnie

Une proposition dans le cadre de la résidence de la compagnie dans la crèche Benauge 2 (financement Direction de la Petite Enfance et des Familles de Bordeaux)

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux

