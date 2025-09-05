Spectacle Covertramp Hommage à Supertramp Salle Hermione Saint-Brieuc

Spectacle Covertramp Hommage à Supertramp Salle Hermione Saint-Brieuc vendredi 16 octobre 2026.

Spectacle Covertramp Hommage à Supertramp

Salle Hermione Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16 22:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Après une tournée triomphale en 2024/2025, COVERTRAMP, considéré comme le meilleur hommage planétaire à SUPERTRAMP et adoubé par Roger Hodgson (cofondateur et voix emblématique du groupe), est de retour avec une toute nouvelle production pleine de surprises. Un nouveau programme, de nouvelles émotions Des titres rares, rarement interprétés en live, pour les fans de la première heure Une mise en lumière entièrement repensée, sublimant chaque morceau avec élégance Et bien sûr, les tubes incontournables qui ont marqué plusieurs générations School, Dreamer, Goodbye Stranger, Breakfast in America, Take the Long Way Home, Fool’s Overture, Give a Little Bit…

Une performance musicale d’exception. Pendant 2 heures de concert 100 % live, les 6 musiciens multi-instrumentistes de COVERTRAMP recréent avec une fidélité saisissante toute la richesse de l’univers de SUPERTRAMP les mêmes tonalités, les mêmes harmonies vocales, la même magie. Le chanteur Philippe Tailleferd y livre une performance vocale remarquable, naviguant avec aisance entre les styles et les sensibilités de Roger Hodgson et Rick Davies, dans un équilibre bluffant de justesse et d’émotion. .

Salle Hermione Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Covertramp Hommage à Supertramp Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-05 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme