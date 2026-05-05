Spectacle CROC EN JAMBE (dès 4 ans) BFM La Bastide Limoges

Limoges

Spectacle CROC EN JAMBE (dès 4 ans)

BFM La Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 16:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Dans le cadre du festival Au Bout du Conte, Monia Lyorit propose de découvrir le spectacle Croc en jambe à destination des jeunes publics.

Trois biquets sont partis brouter l’herbe tendre mais attention, une énorme embûche les attend ! Cette embûche a des pustules et de la bave et puis elle schmoucke du bec…

Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

BFM La Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 20

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English :

L’événement Spectacle CROC EN JAMBE (dès 4 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole