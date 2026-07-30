Informations pratiques

Rodez

Spectacle Croire aux fauves

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Théâtre spectacle Croire aux fauves , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 24 novembre 2026 à 20:30

Par la Cie Yondura Yondura

Adaptation théâtral du récit de Nastassja Martin

Lors d’une expédition au Kamtchatka, Nastassja Martin, anthropologue, rencontre de manière foudroyante un ours, qui vient lui arracher une partie de sa mâchoire.

L’événement fait imploser les limites entre mondes humains et non-humains.

Comment accepter les marques de l’altérité dans sa chair ? Comment se relier à d’autres pratiques d’attentions envers le vivant ?

Sur scène, trois corps en voix, en mouvement, en musique tentent de cohabiter dans un récit qui devient alors polyphonique.

Il est question de limites, de passages, de réparation et d’une métamorphose, entre rêve, culture animiste et réalité.

Durée 1 h

A partir de 14 ans

Prix François Sommer 2020

Croire aux fauves a été publié aux éditions Verticales en 2019. Le livre a reçu le Prix Joseph Kessel en 2020, le Prix des lycéens folio 2024

Distribution

Comédienne Sidonie Chevalier

Comédienne et danseuse Lætitia Cador

Création sonore Guy Raynaud

Régie lumière Didier Landès

Photographie Samuel Dykstra

Mise en scène et adaptation théâtrale de CROIRE AUX FAUVES de Nastassja Martin

Production Cie Yondura Yondura .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater: Croire aux fauves at the MJC in Rodez—Théâtre des 2 Points, Tuesday, November 24, 2026, at 8:30 p.m.

L’événement Spectacle Croire aux fauves Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)