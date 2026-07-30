Spectacle Croire aux fauves Rodez
mardi 24 novembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Spectacle Croire aux fauves
1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : 17 – 17 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24
fin : 2026-11-24
Date(s) :
2026-11-24
Théâtre spectacle Croire aux fauves , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 24 novembre 2026 à 20:30
Par la Cie Yondura Yondura
Adaptation théâtral du récit de Nastassja Martin
Lors d’une expédition au Kamtchatka, Nastassja Martin, anthropologue, rencontre de manière foudroyante un ours, qui vient lui arracher une partie de sa mâchoire.
L’événement fait imploser les limites entre mondes humains et non-humains.
Comment accepter les marques de l’altérité dans sa chair ? Comment se relier à d’autres pratiques d’attentions envers le vivant ?
Sur scène, trois corps en voix, en mouvement, en musique tentent de cohabiter dans un récit qui devient alors polyphonique.
Il est question de limites, de passages, de réparation et d’une métamorphose, entre rêve, culture animiste et réalité.
Durée 1 h
A partir de 14 ans
Prix François Sommer 2020
Croire aux fauves a été publié aux éditions Verticales en 2019. Le livre a reçu le Prix Joseph Kessel en 2020, le Prix des lycéens folio 2024
Distribution
Comédienne Sidonie Chevalier
Comédienne et danseuse Lætitia Cador
Création sonore Guy Raynaud
Régie lumière Didier Landès
Photographie Samuel Dykstra
Mise en scène et adaptation théâtrale de CROIRE AUX FAUVES de Nastassja Martin
Production Cie Yondura Yondura .
1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr
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English :
Theater: Croire aux fauves at the MJC in Rodez—Théâtre des 2 Points, Tuesday, November 24, 2026, at 8:30 p.m.
L’événement Spectacle Croire aux fauves Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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