Spectacle | « Culbuto », Abbaye Royale, Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Spectacle | « Culbuto » 18 et 19 septembre Abbaye Royale Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Cirque acrobatique et burlesque « Culbuto »

Avec son mât culbuto, une machine unique à l’instabilité chronique, un homme défie l’équilibre et repousse ses propres limites.

Entre cirque, burlesque et poésie, Tanguer à 360° invite petits et grands à tanguer, à s’accrocher et à célébrer l’instant.

Un spectacle joyeux et sensible, où l’on apprend à faire face à la tempête et, peut-être même, à voler.

Cour du cloître de l’Abbaye royale.

Abbaye Royale 1 rue Louis Audouin-Dubreuil, 17400 Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine L’abbaye, du XIe au XIIIe siècle, était l’une des plus puissantes de l’Ouest de la France et a contribué au développement de la ville, notamment grâce au commerce du vin. Cependant, son essor a été interrompu. Elle a été affaiblie par la guerre de Cent Ans au XIVe siècle, puis par les guerres de Religion au XVIe siècle.

Aujourd’hui, vous pouvez admirer l’abbaye et l’abbatiale reconstruites au XVIIe siècle. Les Tours devaient initialement être une nouvelle abbatiale, mais la construction a été interrompue par la Révolution française de 1789.

L’abbaye abrite également une Micro-Folie, comprenant un musée numérique, un espace scénique et un FabLab. Tout au long de l’année, une programmation riche et entièrement gratuite est proposée. Parking à l’église Saint-Jean-Baptiste.

Cirque acrobatique et burlesque « Culbuto »

©Anne Lise Allard