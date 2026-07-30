Informations pratiques

Rodez

Spectacle Cultivons des tenailles

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Théâtre spectacle Cultivons des tenailles , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 6 octobre 2026 à 20:30

Par le Collectif du Souffleur (une compagnie aveyronnaise)

Un seul en scène écrit à partir de rencontres faites pendant cinq ans en zones frontalières dans des camps et des lieux d’accueil de personnes en situation d’exil.

Entre un train pour Paris, un bateau pour la Grèce ou un avion pour Helsinki, Cultivons des tenailles raconte l’errance, les déplacements, l’exil et la fraternité qui animent cinq personnages sur près de quarante ans.

C’est un récit plein de tendresse, d’une humanité fatiguée, mêlé à l’amertume et l’âpreté d’une vie d’exilé. Centre Presse

Durée 50 minutes

A partir de 12 ans

En partenariat avec Rodez agglomération dans le cadre de la semaine de la santé mentale

Autour du spectacle Débat à l’issue du spectacle

Distribution

Interprète Maëlle Marion

Autrice Elisa Sabathié

Metteur en scène, créateur sonore Philippe Chasseloup

Musiques originales Fabien Jourdon et Le Relou

Diffusion Anne Gaillard

Administration, production Les Thérèses

Production Le Collectif du souffleur .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

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English :

Theater: Cultivons des tenailles at the MJC in Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday, October 6, 2026, at 8:30 p.m.

L’événement Spectacle Cultivons des tenailles Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)