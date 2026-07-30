Spectacle Cultivons des tenailles Rodez
mardi 6 octobre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Spectacle Cultivons des tenailles
1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : 17 – 17 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Théâtre spectacle Cultivons des tenailles , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 6 octobre 2026 à 20:30
Par le Collectif du Souffleur (une compagnie aveyronnaise)
Un seul en scène écrit à partir de rencontres faites pendant cinq ans en zones frontalières dans des camps et des lieux d’accueil de personnes en situation d’exil.
Entre un train pour Paris, un bateau pour la Grèce ou un avion pour Helsinki, Cultivons des tenailles raconte l’errance, les déplacements, l’exil et la fraternité qui animent cinq personnages sur près de quarante ans.
C’est un récit plein de tendresse, d’une humanité fatiguée, mêlé à l’amertume et l’âpreté d’une vie d’exilé. Centre Presse
Durée 50 minutes
A partir de 12 ans
En partenariat avec Rodez agglomération dans le cadre de la semaine de la santé mentale
Autour du spectacle Débat à l’issue du spectacle
Distribution
Interprète Maëlle Marion
Autrice Elisa Sabathié
Metteur en scène, créateur sonore Philippe Chasseloup
Musiques originales Fabien Jourdon et Le Relou
Diffusion Anne Gaillard
Administration, production Les Thérèses
Production Le Collectif du souffleur .
1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr
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English :
Theater: Cultivons des tenailles at the MJC in Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday, October 6, 2026, at 8:30 p.m.
L’événement Spectacle Cultivons des tenailles Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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