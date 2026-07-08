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AGENDA · Épinal

Spectacle d’Alex Vizorek 2 1/2 Épinal

dimanche 4 octobre 2026 · Épinal

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Rue de la Louvière
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
44 Tarif de base plein tarif

Épinal

Spectacle d’Alex Vizorek 2 1/2

Rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
44
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 19:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Réservaiton à l’Office de Tourisme d’Epinal et de sa Région.Tout public
44  .

Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 

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English :

Reservations can be made at the Epinal and Region Tourist Office.

L’événement Spectacle d’Alex Vizorek 2 1/2 Épinal a été mis à jour le 2026-07-04 par OT EPINAL ET SA REGION

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