AGENDA · Épinal
Spectacle d’Alex Vizorek 2 1/2 Épinal
dimanche 4 octobre 2026 · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Spectacle d’Alex Vizorek 2 1/2
Rue de la Louvière Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
44
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 19:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Réservaiton à l’Office de Tourisme d’Epinal et de sa Région.Tout public
44 .
Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
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English :
Reservations can be made at the Epinal and Region Tourist Office.
L’événement Spectacle d’Alex Vizorek 2 1/2 Épinal a été mis à jour le 2026-07-04 par OT EPINAL ET SA REGION
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