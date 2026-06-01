Spectacle « Dansons Ensemble », Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Spectacle « Dansons Ensemble » Mercredi 17 juin, 18h00 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T20:00:00+02:00

Par les élèves de danse de Nathalie Galusi

Le spectacle de fin d’année de la classe de danse de Nathalie Galusi, réunissant danseurs et handi-danseurs dans un même élan.

Gratuit sur réservation

Mercredi 17 juin

18h – Auditorium, Pôle Culturel Chabran

Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}]

Spectacle « Dansons Ensemble »