Spectacle « Dansons Ensemble », Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan
Spectacle « Dansons Ensemble », Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan mercredi 17 juin 2026.
Spectacle « Dansons Ensemble » Mercredi 17 juin, 18h00 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T20:00:00+02:00
Par les élèves de danse de Nathalie Galusi
Le spectacle de fin d’année de la classe de danse de Nathalie Galusi, réunissant danseurs et handi-danseurs dans un même élan.
Gratuit sur réservation
Mercredi 17 juin
18h – Auditorium, Pôle Culturel Chabran
Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}]
Spectacle « Dansons Ensemble »
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