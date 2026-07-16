Spectacle de Camille Tissot Route du Vigen Boisseuil
lundi 25 janvier 2027 · Route du Vigen · Boisseuil
Informations pratiques
Boisseuil
Spectacle de Camille Tissot
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-25 20:30:00
fin : 2027-02-25
Date(s) :
2027-01-25
Heureuse des malheurs, mal à l’aise avec le bonheur, Camille rit de ses angoisses, de sa maternité, de sa peur de mourir, avec une palette de mimiques, et de personnages de son quotidien.
Je ne suis pas ridée en fait je suis juste expressive.
Avec Heureuse, Camille libère la parole, et rit de manière décomplexée de sa vie intérieure envahissante !
Réservations en ligne ou dans les points de vente habituels. .
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine shop@bleucitron.net
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English : Spectacle de Camille Tissot
L’événement Spectacle de Camille Tissot Boisseuil a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole
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