Spectacle de cirque : « Déambulation circassienne », Cathédrale Saint-Maclou, Pontoise

Informations pratiques

Spectacle de cirque : « Déambulation circassienne » Dimanche 20 septembre, 15h00 Cathédrale Saint-Maclou Val-d’Oise

Spectacle itinérant familial, sans réservation. Rdv chevet de la cathédrale, durée 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

La Compagnie Freikopf investit le centre-ville de Pontoise avec une balade artistique, à la rencontre des sites patrimoniaux de la ville. Acrobaties, équilibres, jonglage et poésie visuelle ponctuent un parcours tout public composé de plusieurs stations, pour (re)découvrir les monuments autrement, au fil d’une narration sensible et festive.

Spectacle itinérant familial, sans réservation. Rdv chevet de la cathédrale, durée 1h30

Cathédrale Saint-Maclou 53 Rue de l’Hôtel de Ville, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130383424 http://www.ville-pontoise.fr Siège de la plus importante des six paroisses de Pontoise, elle fut construite au XIe siècle et témoigne du dynamisme et de la richesse de la ville à cette époque. Commencée en style roman, elle fut achevée en style gothique flamboyant. Elle a été consacrée en tant que cathédrale en 1966. Édifice classé au titre des Monuments historiques par Prosper Mérimée en 1840. SNCF gare de Pontoise par gares du Nord ou Saint-Lazare / A15

Spectacle itinérant « Déambulation circassienne »

©Compagnie Freikopf