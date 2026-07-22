SPECTACLE DE CIRQUE TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac

Informations pratiques

Tibiran-Jaunac

SPECTACLE DE CIRQUE

TIBIRAN-JAUNAC Camping Le Rural Tibiran-Jaunac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

En partenariat avec la Maison du Savoir, le Camping Le Rural vous invite à découvrir Mémoires d’un jardin, un projet inspiré du Jardin de la Résistance , né au cœur de Santiago du Chili pendant la révolte de 2019.

Rendez-vous au Camping Le Rural pour une performance de cirque aérienne de Pamela Pantoja un moment suspendu mêlant voix, poésie, sons et mouvements, entre mémoire intime et création collective.

Gratuit

Ouvert à tous

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TIBIRAN-JAUNAC Camping Le Rural Tibiran-Jaunac 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 09 22 21 52

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English :

In partnership with the Maison du Savoir, Camping Le Rural invites you to discover *Memories of a Garden*, a project inspired by the *Jardin de la Résistance*, which emerged in the heart of Santiago, Chile, during the 2019 uprising.

Join us at Camping Le Rural for an aerial circus performance by Pamela Pantoja: a moment suspended in time that blends voice, poetry, sounds, and movement, straddling the line between personal memory and collective creation.

Free

Open to all

L’événement SPECTACLE DE CIRQUE Tibiran-Jaunac a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de Neste-Barousse|CDT65