Spectacle de clôture des Fêtes d’Istres À bord de l’ISS Istres

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Istres

Spectacle de clôture des Fêtes d’Istres À bord de l’ISS

Dimanche 2 août 2026 de 22h30 à 22h50. Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 22:30:00

fin : 2026-08-02 22:50:00

Date(s) :

2026-08-02

Préparez-vous à vivre une véritable odyssée spatiale avec À bord de l’ISS , un spectacle inédit où la magie de la pyrotechnie rencontre l’innovation des drones lumineux pour clôturer les fêtes d’Istres.

Pendant 20 minutes, laissez-vous transporter par un voyage immersif mêlant narration, lumière et émotions une exploration des origines de l’humanité, des merveilles de notre planète et des mystères de l’univers.



Dans le ciel istréen, 300 drones synchronisés réaliseront un ballet aérien spectaculaire au rythme d’une lecture interprétée par une autrice, avant de laisser place à un feu d’artifice grandiose.



Une création unique, poétique et spectaculaire qui promet d’émerveiller petits et grands.



Et le petit plus qui fait toute la différence…

Envie de vivre ce moment dans des conditions privilégiées ?

Tentez votre chance au tirage au sort pour assister au spectacle depuis les terrasses de l’Hôtel de Ville et profiter d’une vue exceptionnelle sur ce final magique ! Inscription obligatoire via le tirage au sort Réservé aux habitants d’Istres et d’Entressen.



Un rendez-vous à ne pas manquer pour terminer les Fêtes d’Istres en beauté !



*Sous réserve de conditions climatiques favorables. .

Esplanade Charles de Gaulle Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Get ready to experience a true space odyssey %AB %C0 aboard the ISS %BB, a one-of-a-kind show where the magic of pyrotechnics meets the innovation of light-up drones to bring the Istres Festival to a close.

L’événement Spectacle de clôture des Fêtes d’Istres À bord de l’ISS Istres a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme d’Istres