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Spectacle de contes Bibliothèque Toni Morrison Paris

Spectacle de contes Bibliothèque Toni Morrison Paris

Spectacle de contes Bibliothèque Toni Morrison Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Toni Morrison

Adresse : 20 bis avenue Parmentier

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : <p>Sur inscription par email ou téléphone </p>

Maya Bergamote conte et raconte tout en mouvement… grâce à un projecteur sa jupe prend vie et accompagne ses histoires !

Sous toutes les coutures, focus sur le vêtement en bibliothèques !
Le samedi 13 juin 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit

Sur inscription par email ou téléphone 

Public enfants. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T12:00:00+02:00

Bibliothèque Toni Morrison 20 bis avenue Parmentier  75011 Paris
+33155283015 bibliotheque.toni-morrison@paris.fr


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