Spectacle de contes Bibliothèque Toni Morrison Paris

Maya Bergamote conte et raconte tout en mouvement… grâce à un projecteur sa jupe prend vie et accompagne ses histoires !

Sous toutes les coutures, focus sur le vêtement en bibliothèques !

Le samedi 13 juin 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

Sur inscription par email ou téléphone

Public enfants. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T12:00:00+02:00

Bibliothèque Toni Morrison 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris

+33155283015 bibliotheque.toni-morrison@paris.fr



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