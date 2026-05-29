Spectacle de contes Bibliothèque Toni Morrison Paris
Spectacle de contes Bibliothèque Toni Morrison Paris samedi 13 juin 2026.
Maya Bergamote conte et raconte tout en mouvement… grâce à un projecteur sa jupe prend vie et accompagne ses histoires !
Sous toutes les coutures, focus sur le vêtement en bibliothèques !
Le samedi 13 juin 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit
Sur inscription par email ou téléphone
Public enfants. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T12:00:00+02:00
Bibliothèque Toni Morrison 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris
+33155283015 bibliotheque.toni-morrison@paris.fr
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