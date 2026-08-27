Spectacle de contes La tête dans les étoiles Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Spectacle de contes La tête dans les étoiles

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-28 15:50:00

Date(s) :

2026-10-28

Découvrez des contes facétieux, de sagesse et merveilleux, des quatre coins du monde pour avoir la tête dans les étoiles et se promener dans le ciel.

Un spectacle de Géraldine Maurin

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Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Discover whimsical, wise, and magical tales from all corners of the world that will let your mind wander among the stars and take you on a journey through the sky.

A show by Géraldine Maurin

L’événement Spectacle de contes La tête dans les étoiles Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération