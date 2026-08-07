Informations pratiques

Vézelay

Spectacle de contes Quand on parle du loup…

Rue Saint-Pierre Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Spectacle de contes Quand on parle du loup… par François Brébion .

Rue Saint-Pierre Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté terre2songes@yahoo.fr

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English : Spectacle de contes Quand on parle du loup…

L’événement Spectacle de contes Quand on parle du loup… Vézelay a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay