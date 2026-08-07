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AGENDA · Vézelay

Spectacle de contes Quand on parle du loup… Vézelay

vendredi 14 août 2026 · Vézelay

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Rue Saint-Pierre
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif

Vézelay

Spectacle de contes Quand on parle du loup…

Rue Saint-Pierre Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Spectacle de contes Quand on parle du loup… par François Brébion   .

Rue Saint-Pierre Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   terre2songes@yahoo.fr

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English : Spectacle de contes Quand on parle du loup…

L’événement Spectacle de contes Quand on parle du loup… Vézelay a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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