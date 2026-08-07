AGENDA · Vézelay
Spectacle de contes Quand on parle du loup… Vézelay
vendredi 14 août 2026 · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
Spectacle de contes Quand on parle du loup…
Rue Saint-Pierre Vézelay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Spectacle de contes Quand on parle du loup… par François Brébion .
Rue Saint-Pierre Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté terre2songes@yahoo.fr
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English : Spectacle de contes Quand on parle du loup…
L’événement Spectacle de contes Quand on parle du loup… Vézelay a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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