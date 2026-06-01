Spectacle de contes spécial héroïnes, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
Spectacle de contes spécial héroïnes, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris samedi 27 juin 2026.
Spectacle de contes spécial héroïnes 27 juin – 4 juillet Cité des sciences et de l’Industrie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00
Venez découvrir un spectacle vibrant où des héroïnes singulières, venues des quatre coins du monde, prennent vie à travers des récits merveilleux et surprenants. Avec Isabelle Sauer.
À découvrir en famille !
À partir de 3 ans.
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Spectacle vibrant où des héroïnes singulières, venues des quatre coins du monde, prennent vie à travers des récits merveilleux et surprenants. Avec Isabelle Sauer. À découvrir en famille ! #PartirEnLivre
EPDCSI
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage de dessin du portrait Musée du Louvre Paris 1 juin 2026
- Nos cours vous ouvrent leurs portes Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière PARIS 1 juin 2026
- Marilyn. Portrait d’une enfant radieuse Galerie de l’Instant Paris 1 juin 2026
- Sabaa Tahir à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris 1 juin 2026
- Crépuscules Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS 2 juin 2026