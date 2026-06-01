Spectacle de contes spécial héroïnes, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Spectacle de contes spécial héroïnes 27 juin – 4 juillet Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Venez découvrir un spectacle vibrant où des héroïnes singulières, venues des quatre coins du monde, prennent vie à travers des récits merveilleux et surprenants. Avec Isabelle Sauer.

À découvrir en famille !

À partir de 3 ans.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Spectacle vibrant où des héroïnes singulières, venues des quatre coins du monde, prennent vie à travers des récits merveilleux et surprenants. Avec Isabelle Sauer. À découvrir en famille ! #PartirEnLivre

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