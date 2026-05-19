Spectacle de danse A travers les contes Signy-l’Abbaye
Spectacle de danse A travers les contes Signy-l’Abbaye samedi 6 juin 2026.
Signy-l’Abbaye
Spectacle de danse A travers les contes
Salle des fêtes Signy-l’Abbaye Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Les professeures et leurs élèves ont le plaisir de vous présenter leur travail au travers d’un nouveau spectacle. Un événement qui mêle talent, énergie et passion de la danse à travers différents tableaux. Chorégraphes Floriane TROUVAIN et Cindy DELHORBE. vente de programmes et photos Buvette et petite restauration sur place
.
Salle des fêtes Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 44 85 musiquepourtoussigny@wanadoo.fr
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English :
The teachers and their students are delighted to present their work in a new show: An event that combines talent, energy and passion for dance in a variety of tableaux Choreographers: Floriane TROUVAIN and Cindy DELHORBE. Sale of programs and photos Refreshments and snacks on site
L’événement Spectacle de danse A travers les contes Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-05-19 par Ardennes Tourisme
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