Signy-l’Abbaye

Spectacle de danse A travers les contes

Salle des fêtes Signy-l’Abbaye Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les professeures et leurs élèves ont le plaisir de vous présenter leur travail au travers d’un nouveau spectacle. Un événement qui mêle talent, énergie et passion de la danse à travers différents tableaux. Chorégraphes Floriane TROUVAIN et Cindy DELHORBE. vente de programmes et photos Buvette et petite restauration sur place

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Salle des fêtes Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 44 85 musiquepourtoussigny@wanadoo.fr

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English :

The teachers and their students are delighted to present their work in a new show: An event that combines talent, energy and passion for dance in a variety of tableaux Choreographers: Floriane TROUVAIN and Cindy DELHORBE. Sale of programs and photos Refreshments and snacks on site

L’événement Spectacle de danse A travers les contes Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-05-19 par Ardennes Tourisme