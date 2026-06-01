Spectacle de danse Association Gym Tonic Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Montluçon

Spectacle de danse Association Gym Tonic

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Spectacle de danse de l’association Gym Tonic de Saint-Victor.

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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 58 51 11

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English :

Dance performance by the Gym Tonic association of Saint-Victor.

L’événement Spectacle de danse Association Gym Tonic Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme