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Spectacle de danse Association Gym Tonic Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Spectacle de danse Association Gym Tonic Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon samedi 20 juin 2026.

Lieu : Théâtre municipal Gabrielle Robinne

Adresse : Place de la Comédie

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Montluçon

Spectacle de danse Association Gym Tonic

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Spectacle de danse de l’association Gym Tonic de Saint-Victor.
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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 58 51 11 

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English :

Dance performance by the Gym Tonic association of Saint-Victor.

L’événement Spectacle de danse Association Gym Tonic Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme

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