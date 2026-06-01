Spectacle de danse Association Gym Tonic Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon
Spectacle de danse Association Gym Tonic Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon samedi 20 juin 2026.
Montluçon
Spectacle de danse Association Gym Tonic
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Spectacle de danse de l’association Gym Tonic de Saint-Victor.
.
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 58 51 11
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English :
Dance performance by the Gym Tonic association of Saint-Victor.
L’événement Spectacle de danse Association Gym Tonic Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme
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