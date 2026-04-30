Spectacle de danse au Théâtre Antique Jardin d’été Arles

Arles

Spectacle de danse au Théâtre Antique

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 21h30. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Pièce contemporaine dansée, présentée par Festiv’Arles Maintenance et Traditions.

Directeur artistique et Chorégraphe Richard Bonnot-Saltet

L’amour est un souffle vital, l’oxygène qui nous fait avancer. Il est beau, fragile, et parfois dangereux mais c’est précisément ce qui le rend si essentiel.

Aimer et être aimé, c’est ce qui nous fait vivre, nous donne des ailes et nous permet de surmonter les obstacles. Comme un feu qui brûle intensément, l’amour peut éclairer nos vies, mais aussi nous consumer. Il peut être destructeur, nous briser le cœur, mais nous avons besoin de cette intensité, de cette passion qui nous fait sentir vivants.

L’amour est un risque, un pari sur l’avenir, mais c’est un risque que nous sommes prêts à prendre, encore et encore. Car sans amour, la vie serait un désert, un espace vide et silencieux.

Nous avons besoin d’amour pour donner un sens à notre existence, pour nous sentir connectés aux autres, pour nous sentir vivants.

Alors, même si l’amour peut être douloureux, même s’il peut nous faire souffrir, nous continuons à aimer, à nous laisser emporter par cette force qui nous dépasse.

Car l’amour, c’est la vie et sans lui, nous ne serions rien. .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 47 00 festivarles@clubinternet.fr

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English :

Contemporary dance piece, presented by Festiv’Arles Maintenance et Traditions.

L’événement Spectacle de danse au Théâtre Antique Arles a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arles