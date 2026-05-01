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Spectacle de danse contemporaine Mussidan

Spectacle de danse contemporaine Mussidan

Spectacle de danse contemporaine Mussidan vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Espace Alienor d'Aquitaine

Ville : 24400 Mussidan

Département : Dordogne

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif :

Mussidan

Spectacle de danse contemporaine

Espace Alienor d’Aquitaine Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Danse contemporaine avec le Jeune Ballet d’Aquitaine EcLekTik#26 à 20h30, espace Aliénor d’Aquitaine. Tarifs: 22€/ad, 20€/réduit et 16€/enf.
Rés: 05 53 81 04 07 ou sur le site internet
www.mussidan.fr. Mairie   .

Espace Alienor d’Aquitaine Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Spectacle de danse contemporaine

L’événement Spectacle de danse contemporaine Mussidan a été mis à jour le 2026-04-29 par Vallée de l’Isle en Périgord

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