Spectacle de danse contemporaine Mussidan
Spectacle de danse contemporaine Mussidan vendredi 22 mai 2026.
Mussidan
Spectacle de danse contemporaine
Espace Alienor d’Aquitaine Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Danse contemporaine avec le Jeune Ballet d’Aquitaine EcLekTik#26 à 20h30, espace Aliénor d’Aquitaine. Tarifs: 22€/ad, 20€/réduit et 16€/enf.
Rés: 05 53 81 04 07 ou sur le site internet
www.mussidan.fr. Mairie .
Espace Alienor d’Aquitaine Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle de danse contemporaine
L’événement Spectacle de danse contemporaine Mussidan a été mis à jour le 2026-04-29 par Vallée de l’Isle en Périgord