Mussidan

Spectacle de danse contemporaine

Espace Alienor d’Aquitaine Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Danse contemporaine avec le Jeune Ballet d’Aquitaine EcLekTik#26 à 20h30, espace Aliénor d’Aquitaine. Tarifs: 22€/ad, 20€/réduit et 16€/enf.

Rés: 05 53 81 04 07 ou sur le site internet

www.mussidan.fr. Mairie .

Espace Alienor d’Aquitaine Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle de danse contemporaine

L’événement Spectacle de danse contemporaine Mussidan a été mis à jour le 2026-04-29 par Vallée de l’Isle en Périgord