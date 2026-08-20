Spectacle de danse hip-hop et jazz, Musée de la Chartreuse, Douai
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Chartreuse · Douai
Informations pratiques
Spectacle de danse hip-hop et jazz Samedi 19 septembre, 16h00 Musée de la Chartreuse Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Spectacle proposé par la MJC de Douai au sein du musée de la Chartreuse.
Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).
Spectacle proposé par la MJC de Douai.
©Ville de Douai
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