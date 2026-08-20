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Spectacle de danse hip-hop et jazz, Musée de la Chartreuse, Douai

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Chartreuse · Douai

Spectacle de danse hip-hop et jazz, Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée de la Chartreuse
Adresse
130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France
Ville
59500 Douai
Département
Nord

Spectacle de danse hip-hop et jazz Samedi 19 septembre, 16h00 Musée de la Chartreuse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Spectacle proposé par la MJC de Douai au sein du musée de la Chartreuse.

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).
Spectacle proposé par la MJC de Douai.

©Ville de Douai

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