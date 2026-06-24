Spectacle de danse Into the silence Auditorium de la Louvière Épinal mardi 2 février 2027.

Épinal

Spectacle de danse Into the silence

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-02-02 14:30:00

fin : 2027-02-02

Date(s) :

2027-02-02

Inspiré des Variations Goldberg de Bach, Into the Silence est une invitation à ralentir et à écouter autrement. Dans un dialogue subtil entre danse et musique, Yuval Pick explore l’espace invisible qui relie les corps. Portés par une gestuelle organique faite de spirales, de rebonds et de rotations, trois interprètes dessinent un paysage sensible où l’harmonie se construit pas à pas. Une création lumineuse et immersive, empreinte de douceur et d’humanité.Tout public

16 .

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inspired by Bach’s Goldberg Variations, *Into the Silence* is an invitation to slow down and listen differently. In a subtle dialogue between dance and music, Yuval Pick explores the invisible space that connects bodies. Carried by organic movements composed of spirals, bounces, and rotations, three performers create a sensitive landscape where harmony is built step by step. A luminous and immersive creation, imbued with gentleness and humanity.

L’événement Spectacle de danse Into the silence Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION