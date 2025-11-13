Spectacle de danse Kuroko Lux Scène Nationale Valence

Spectacle de danse Kuroko

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Début : 2026-03-10 20:00:00

2026-03-10

Empruntant au théâtre japonais traditionnel la figure du kuroko ces marionnettistes et machinistes habillés en noir pour signifier qu’ils sont invisibles Ikue Nakagawa dévoile les profondeurs de l’intime

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Borrowing from traditional Japanese theater the figure of the kuroko? puppeteers and stagehands dressed in black to signify their invisibility? Ikue Nakagawa reveals the depths of intimacy

