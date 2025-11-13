Spectacle de danse Kuroko Lux Scène Nationale Valence
Spectacle de danse Kuroko
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 20:00:00
fin : 2026-03-10 20:50:00
Empruntant au théâtre japonais traditionnel la figure du kuroko ces marionnettistes et machinistes habillés en noir pour signifier qu’ils sont invisibles Ikue Nakagawa dévoile les profondeurs de l’intime
English :
Borrowing from traditional Japanese theater the figure of the kuroko? puppeteers and stagehands dressed in black to signify their invisibility? Ikue Nakagawa reveals the depths of intimacy
