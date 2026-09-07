Spectacle de danse – Les Transparents, Domaine de Chaalis – Musée jacquemart-André, Fontaine-Chaalis

Informations pratiques

Spectacle de danse – Les Transparents Samedi 19 septembre, 14h30 Domaine de Chaalis – Musée jacquemart-André Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Au cœur des ruines de l’église abbatiale du domaine de Chaalis, cinq danseurs donnent vie aux Transparents, des êtres étranges et lumineux, à la frontière entre deux mondes.

Poreux à la nature et à leur environnement, ils se meuvent, se soutiennent et défient ce qui les immobilise, dans une création chorégraphique qui fait dialoguer corps, espace et patrimoine.

Chorégraphie : Anne-Sophie Lancelin

Danse : Aurélie Berland, Victor Callens, Christine Gérard, Anne-Sophie Lancelin, Carole Quettier

Production : Compagnie Euphorbia

Domaine de Chaalis – Musée jacquemart-André 60300 Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France +33 (0)3 44 54 04 02 https://www.domainedechaalis.fr/ Le domaine de Chaalis est une destination de choix pour les amateurs de patrimoine, d’art et d’histoire. De cette ancienne abbaye royale fondée au XIIe siècle subsistent encore les ruines de l’église et du cloître gothiques, la chapelle et son exceptionnel décor de fresques de la Renaissance et l’imposant bâtiment conventuel du XVIIIe siècle. Vendu à la Révolution, puis restauré par plusieurs propriétaires au XIXe siècle, le domaine devient, en 1902, la propriété de Nélie Jacquemart-André, qui y rassemble une collection de près de 6000 œuvres d’art. À sa mort, en 1912, elle lègue Chaalis et son hôtel parisien à l’Institut de France, qui s’attache depuis à conserver et à restaurer ce patrimoine exceptionnel tout en l’ouvrant au plus grand nombre. Accès en voiture, à pied ou à vélo. Parking gratuit

Au cœur des ruines de l’église abbatiale du domaine de Chaalis, cinq danseurs donnent vie aux Transparents, des êtres étranges et lumineux, à la frontière entre deux mondes.

© Domaine de Chaalis