Spectacle de danse Néo-Classique Préaux du Perche Perche en Nocé
Spectacle de danse Néo-Classique Préaux du Perche Perche en Nocé samedi 26 septembre 2026.
Spectacle de danse Néo-Classique
Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Spectacle interprété par la Compagnie de Danse Acontretemps .
Pratique au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche. .
Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé 61340 Orne Normandie contact@theatrebassepassiere.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de danse Néo-Classique
L’événement Spectacle de danse Néo-Classique Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-01-05 par OT CdC Coeur du Perche