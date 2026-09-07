Spectacle de danses orientales avec Samara, Bibliothèque, Wattrelos

Informations pratiques

Spectacle de danses orientales avec Samara Vendredi 2 octobre, 18h00 Bibliothèque Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]

Une invitation au voyage, mêlant tradition et modernité à travers une variété de styles, de rythmes et d’ambiances. Tout public. Réservation conseillée. Durée : environ 1h Danse orientale nuits des bibliothèques

Droit réservé