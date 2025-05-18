Spectacle de danses orientales et flamenco, Muses Salle Polyvalente Laval

Laval

Spectacle de danses orientales et flamenco, Muses

Salle Polyvalente Place de Hercé Laval Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:00:00

fin : 2026-06-03 21:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Spectacle de danse orientale et de flamenco. Les Muses est un spectacle réunissant une cinquantaine de danseuses, un guitariste, une chanteuse pour une soirée unique.

Le temps d’une soirée unique, les muses vont quitter leur olympe invisible pour prendre vie dans le claquement des talons et la légèreté de nos voiles.

Plus que de simples interprètes, nos 50 danseuses deviennent le point de rencontre entre deux mondes. .

Salle Polyvalente Place de Hercé Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 69 74 68 53 andaluna.danse@gmail.com

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English :

Oriental dance and flamenco show. Les Muses is a show featuring some 50 dancers, a guitarist and a singer for a unique evening.

L’événement Spectacle de danses orientales et flamenco, Muses Laval a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT53