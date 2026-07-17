Spectacle de danses traditionnelles lorraines par « Les Neugeottes », Le Puits de Siège, Longwy

Informations pratiques

Spectacle de danses traditionnelles lorraines par « Les Neugeottes » Samedi 19 septembre, 16h00 Le Puits de Siège Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les Neugeottes est un groupe folklorique traditionnel. Il vise à promouvoir le folklore lorrain. Le groupe interprète des danses chorégraphiées au son de l’orgue de barbarie à anches sur des airs de musique, ainsi que des chants. Le groupe présente, également, des instruments comme l’épinettes des Vosges et de Gérardmer, la vielle à roue, le psaltérion, l’orgue de barbarie à anches, le violon et l’accordéon diatonique.

Le Puits de Siège Place Darche, 54400 Longwy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 82 24 94 54 http://www.longwy-tourisme.com Le Puits de Siège, situé au centre de la place Darche à Longwy, ville fortifiée par Vauban, a été construit entre 1679 et 1690. C’était le seul puits destiné à un usage civil. D’une profondeur d’environ 60 mètres, il était actionné par une grande roue dans laquelle marchaient deux hommes.

Aujourd’hui, le Puits de Siège abrite l’Office de tourisme du Grand Longwy, qui propose une large documentation sur les sites touristiques de la région.

Le puits est classé au titre des Monuments historiques depuis 1921. Parking à proximité.

Les Neugeottes est un groupe folklorique traditionnel. Il vise à promouvoir le folklore lorrain. Le groupe interprète des danses chorégraphiées au son de l’orgue de barbarie à anches sur des airs de…

©LesNeugeottes