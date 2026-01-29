Spectacle de David Castello-Lopes avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Spectacle de David Castello-Lopes

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 35 – 35 – 41 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 20:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

J’ai failli appeler ce spectacle Le plaisir . Et puis je me suis dit que les plaisirs auxquels on penserait devant un titre pareil, ce seraient les plaisirs interdits aux moins de 18 ans. Je l’ai donc appelé Délicieux c’est un spectacle familial.

.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

I almost called this show The Pleasure . But then I thought that the pleasures that would come to mind when faced with a title like that would be those forbidden to under-18s. So I called it Délicieux? it’s a family show.

L’événement Spectacle de David Castello-Lopes Montélimar a été mis à jour le 2026-01-29 par Montélimar Tourisme Agglomération