Brive-la-Gaillarde

Spectacle de feu (Jardins de la Guierle)

28 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La Compagnie Akouma te présente son spectacle Oxo, une création enflammée où une troupe de guerriers du feu mêle danse, manipulation du feu et pyrotechnie dans une quête d’osmose parfaite parfois légèrement troublée par une potion un peu trop festive. Né d’un imaginaire fantasque et d’un chaudron mystérieux, ce spectacle associe énergie collective, humour décalé et une bande son métissée de musiques du monde pour une expérience visuelle et sensorielle intense.

A 19h.

Gratuit .

28 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle de feu (Jardins de la Guierle)

L’événement Spectacle de feu (Jardins de la Guierle) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme