Informations pratiques

Spectacle de feu » Jeux de sorcières » 19 et 20 septembre Musée des émaux et faïences Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Au détour d’une rue, au crépuscule, trois sorcières livrent leurs secrets.

Elles se moquent du danger, tutoient le feu et lisent l’avenir dans les volutes de fumées et les boules de cristal.

Ce soir, c’est le grand soir, c’est le grand rassemblement des sorcières, des bruixas, des esprits, des monstres et des loups-garous….

Volvaya, Zoukaya et Aggripa ont plus d’un tour dans leur sac, plus d’un sort dans leur grimoire et plus d’une idée en tête… Autour de leur chaudron magique, les danses de feu incantatoires et les sortilèges s’enchaînent. Elles délivrent les secrets d’Halloween, et les célébrations des bruixas oubliées. Elles disparaissent derrière leur cape, s’envolent sur des balais incandescents et partagent avec vous la potion de leur chaudron…

Les effets magiques se révèlent dans un final ensorcelé, où les artifices viennent achever le rituel fascinant en un éclat flamboyant.

Rendez-vous place Darche !

Musée des émaux et faïences Rue de la Manutention, 54400 Longwy, France Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est 33382238519 https://www.mairie-longwy.fr/decouvrir/musees/musee-des-emaux-faiences Éventail complet des créations céramiques les plus prestigieuses des manufactures de Longwy de 1798 à nos jours : faïences, barbotines, émaux ombrants… La technique des émaux cernés sur faïence adoptée dans les années 1870 confère à ce savoir-faire unique une renommée mondiale. Les œuvres permettent de découvrir les liens qui unissent Longwy aux principaux courants artistiques européens, du XIXe siècle à nos jours.

Au détour d’une rue, au crépuscule, trois sorcières livrent leurs secrets.

©compagnie El Cielo