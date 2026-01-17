Spectacle de fin de saison des ateliers Musique de la MPT Les Heures Claires Istres
Spectacle de fin de saison des ateliers Musique de la MPT Les Heures Claires Istres samedi 20 juin 2026.
Istres
Spectacle de fin de saison des ateliers Musique de la MPT
Samedi 20 juin 2026 à partir de 14h. Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Les ateliers Musique de la Maison Pour Tous clôturent la saison en rythme avec un spectacle présenté par leurs participants.
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Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20
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English :
The “Music” workshops of the Maison Pour Tous bring the season to a rhythmic close with a performance presented by their participants.
L’événement Spectacle de fin de saison des ateliers Musique de la MPT Istres a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Istres
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