Spectacle de Flamenco Espace des Libertés Aubagne

Aubagne

Spectacle de Flamenco

Dimanche 14 juin 2026 de 18h à 20h. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 18:00:00

fin : 2026-06-14 20:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L’association Aire Andaluz propose un spectacle de flamenco présenté avec ses élèves, entièrement chorégraphié et mis en scène par la professora Marie Carmen.

Avec la présence de José Fernandez et Eli Picon, danseurs pro.Familles

L’événement accueillera la présence exceptionnelle de José Fernandez, étoile du flamenco et danseur exceptionnel ainsi que de Eli Picon, danseuse professionnelle venue de Malaga, gagnante de nombreux prix en Espagne et à l’international.

Ce spectacle, entièrement construit par Marie Carmen et ses élèves, promet un voyage au cœur du flamenco traditionnel et contemporain, entre passion, rythme et émotion. .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 01 94 50

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English :

The Aire Andaluz association presents a flamenco show by its students, entirely choreographed and directed by professora Marie Carmen.

With the presence of professional dancers José Fernandez and Eli Picon.

L’événement Spectacle de Flamenco Aubagne a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile