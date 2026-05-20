Spectacle de Flamenco pour la Fête de la Musique Villefranche-de-Rouergue
Spectacle de Flamenco pour la Fête de la Musique Villefranche-de-Rouergue dimanche 21 juin 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Spectacle de Flamenco pour la Fête de la Musique
Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
L’Association Flamenk’Oolé vous propose son spectacle annuel à l’occasion de la Fête de la Musique venez nombreux applaudir nos flamencas, Olé !
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Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
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English :
The Flamenk’Oolé Association presents its annual show on the occasion of the Fête de la Musique: come and applaud our flamencas, Olé!
L’événement Spectacle de Flamenco pour la Fête de la Musique Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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