Spectacle de Geoffrey Secco Route du Vigen Boisseuil
mercredi 10 février 2027 · Route du Vigen · Boisseuil
Informations pratiques
Boisseuil
Spectacle de Geoffrey Secco
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne
Tarif : 42 – 42 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-10 20:30:00
fin : 2027-02-10
Date(s) :
2027-02-10
Et si tout avait commencé avant votre naissance ?
Geoffrey Secco vous propose son nouveau concert sous hypnose “ORIGINES”, une invitation à remonter le fil du temps et à découvrir votre propre légende trans-personnelle.
Que vous ont transmis vos lignées ? Comment les vies antérieures façonnent-elles votre histoire ? Que pourrait vous apporter l’exploration de telles mémoires ?
Avec ses concerts d’un nouveau genre, Geoffrey Secco transcende les frontières entre musique et conscience, où chaque note devient une porte vers l’inexploré.
Réservations en ligne. .
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 91 06
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English : Spectacle de Geoffrey Secco
L’événement Spectacle de Geoffrey Secco Boisseuil a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole
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