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Spectacle de Geoffrey Secco Route du Vigen Boisseuil

mercredi 10 février 2027 · Route du Vigen · Boisseuil

Spectacle de Geoffrey Secco Route du Vigen Boisseuil

Informations pratiques

Début
mercredi 10 février 2027
Fin
mercredi 10 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Route du Vigen
Adresse
Espace Crouzy
Ville
87220 Boisseuil
Département
Haute-Vienne
Tarif
42 42 Tarif de base plein tarif

Boisseuil

Spectacle de Geoffrey Secco

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-10 20:30:00
fin : 2027-02-10

Date(s) :
2027-02-10

Et si tout avait commencé avant votre naissance ?
Geoffrey Secco vous propose son nouveau concert sous hypnose “ORIGINES”, une invitation à remonter le fil du temps et à découvrir votre propre légende trans-personnelle.

Que vous ont transmis vos lignées ? Comment les vies antérieures façonnent-elles votre histoire ? Que pourrait vous apporter l’exploration de telles mémoires ?
Avec ses concerts d’un nouveau genre, Geoffrey Secco transcende les frontières entre musique et conscience, où chaque note devient une porte vers l’inexploré. 

Réservations en ligne.   .

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 91 06 

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English : Spectacle de Geoffrey Secco

L’événement Spectacle de Geoffrey Secco Boisseuil a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole

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