Spectacle de Geoffrey Secco Route du Vigen Boisseuil

Informations pratiques

Boisseuil

Spectacle de Geoffrey Secco

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-10 20:30:00

fin : 2027-02-10

Date(s) :

2027-02-10

Et si tout avait commencé avant votre naissance ?

Geoffrey Secco vous propose son nouveau concert sous hypnose “ORIGINES”, une invitation à remonter le fil du temps et à découvrir votre propre légende trans-personnelle.

Que vous ont transmis vos lignées ? Comment les vies antérieures façonnent-elles votre histoire ? Que pourrait vous apporter l’exploration de telles mémoires ?

Avec ses concerts d’un nouveau genre, Geoffrey Secco transcende les frontières entre musique et conscience, où chaque note devient une porte vers l’inexploré.

Réservations en ligne. .

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 91 06

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English : Spectacle de Geoffrey Secco

L’événement Spectacle de Geoffrey Secco Boisseuil a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole