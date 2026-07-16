Spectacle de Greg Duth Route du Vigen Boisseuil
jeudi 4 mars 2027 · Route du Vigen · Boisseuil
Informations pratiques
Boisseuil
Spectacle de Greg Duth
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-04 20:30:00
fin : 2027-03-04
Date(s) :
2027-03-04
On ne fait pas de bonnes vannes sans casser des œufs. Il n’allait paaas faire la description détaillée du spectacle.
Personne ne lisait les descriptions. Greg avait conscience qu’il était vain, à ce stade, d’essayer de vous convaincre qu’il était encore plus marrant en vrai que sur insta, que ce spectacle était unique chaque soir car les sketchs étaient tirés au sort par le public, et qu’il faisait du stand-up, des personnages et bien d’autres choses encore…
Réservations en ligne ou dans les points de vente habituels. .
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine shop@bleucitron.net
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English : Spectacle de Greg Duth
L’événement Spectacle de Greg Duth Boisseuil a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole
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