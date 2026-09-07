AGENDA · Putanges-le-Lac
Spectacle de la Clowne « Minute »: Histoire de Célestin, ramasseur de chagrin., Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
dimanche 20 septembre 2026 · Le [K]Rabo · Putanges-le-Lac
Informations pratiques
Spectacle de la Clowne « Minute »: Histoire de Célestin, ramasseur de chagrin. Dimanche 20 septembre, 17h00 Le [K]Rabo Orne
Prix Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]
Minute la clowne, vous embarque dans son souvenir avec son accordéon, sa carriole et sa poésie….Elle raconte l’histoire de Célestin, ramasseur de chagrin. Un spectacle tendre , poétique et généreux.
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