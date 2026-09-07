Spectacle de la Clowne « Minute »: Histoire de Célestin, ramasseur de chagrin., Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Informations pratiques

Spectacle de la Clowne « Minute »: Histoire de Célestin, ramasseur de chagrin. Dimanche 20 septembre, 17h00 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Minute la clowne, vous embarque dans son souvenir avec son accordéon, sa carriole et sa poésie….Elle raconte l’histoire de Célestin, ramasseur de chagrin. Un spectacle tendre , poétique et généreux.