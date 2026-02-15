Spectacle de la compagnie Chanout: Les maîtres sonneurs Gargilesse-Dampierre

Spectacle de la compagnie Chanout: Les maîtres sonneurs

Place Alexandre Manceau Gargilesse-Dampierre Indre

Gratuit

Gratuit



Début : Samedi 2026-10-24 19:00:00





2026-10-24

Ce spectacle est une lecture musicale illustrée, d’après Les maîtres sonneurs de George Sand: La lecture (G. Gallois), est accompagnée par une création musicale originale à la cornemuse (composition G.Gallois, jeu M. Tourny) et par une animation vidéo d’illustrations dessinées .

Place Alexandre Manceau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 36 52 15 chanoutprod@orange.fr

English :

This show is an illustrated musical reading, based on Les maîtres sonneurs by George Sand: The reading (G. Gallois), is accompanied by an original bagpipe musical creation (composition G.Gallois, playing M. Tourny) and by a video animation of drawn illustrations.

