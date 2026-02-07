Spectacle de la troupe Temps’danse Théâtre Bernard Blier Pontarlier

Pontarlier

Spectacle de la troupe Temps’danse

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Organisé par Temps’Danse Pontarlier.

55 danseuses de la troupe Temps’Danse enflammeront la scène pour un spectacle vibrant. Costumes somptueux et styles variés promettent une soirée riche en émotions et en énergie.

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme ou sur place. .

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 pontarlier@destination-hautdoubs.com

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English : Spectacle de la troupe Temps’danse

L’événement Spectacle de la troupe Temps’danse Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS