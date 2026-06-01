Spectacle de l’école danses traditionnelles Saint-Romain-Lachalm
Spectacle de l’école danses traditionnelles Saint-Romain-Lachalm vendredi 19 juin 2026.
Saint-Romain-Lachalm
Spectacle de l’école danses traditionnelles
Salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez découvrir le travail des élèves et partager une soirée conviviale autour des danses traditionnelles. Un moment de fête, de musique et de partage pour toute la famille !
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Salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Come see the students’ work and enjoy a fun evening of traditional dance. A festive celebration filled with music and togetherness for the whole family!
L’événement Spectacle de l’école danses traditionnelles Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme
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